Un fost judecător, trimis pe banca acuzaților după ce le-ar fi promis la doi inculpați că vor scăpa de pedeapsă

Urmărirea penală a fost finalizată de Procuratura Anticorupție, care în comun cu Centrul Național Anticorupție, au depistat că învinuitul, în calitatea sa de judecător, ar fi urmărit obținerea unor foloase materiale necuvenite. În schimb, acesta ar fi promis ajutor pentru doi inculpați într-o cauză penală aflată în examinarea unui alt magistrat din cadrul Judecătoriei Bălți.

„Astfel, în ianuarie 2026, acesta ar fi purtat o discuție cu o persoană despre posibilitatea soluționării favorabile a cauzei penale respective. În cadrul discuției, învinuitul ar fi susținut că are influență asupra judecătorului care examina cauza și că îl poate determina să adopte o soluție favorabilă celor doi inculpați, prin liberarea acestora de răspundere penală, cu tragerea la răspundere contravențională”, informează Procuratura Anticorupție.

Acuzatorii de stat mai scriu că suma cerută a fost de 1 500 de euro. Din aceasta, 1 000 de euro urmau să ajungă la judecătorul care examina cauza, iar 500 de euro să îi revină învinuitului.

De cealaltă parte, învinuitul și-a recunoscut vinovăția și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, pe banca acuzaților a ajuns și un intermediar, care, la rândul său, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Pentru această infracțiune legea prevede o pedeapsă de până la 6 ani de închisoare sau amendă între 100 000 și 150 000 lei. Însă, datorită încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă prevăzute de lege se reduc cu o treime.

Este de menționat că, o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată a fi nevinovată - atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.