Un important oficial NATO trage un semnal de alarmă privind atacurile hibride ale Rusiei

Peste 200 de astfel de incidente au fost înregistrate numai anul trecut, a declarat oficialul la Bruxelles, adăugând că această cifră nu include atacurile cibernetice zilnice, notează Digi24.ro.

Chiar şi sediul central al NATO se confruntă cu mii de atacuri cibernetice în fiecare lună, a precizat oficialul.

Referitor la drona încărcată cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, oficialul a afirmat că tipul de explozibil descoperit sugerează implicarea directă a unui serviciu de informaţii rusesc.

Semtex-ul (un explozibil utilizat în aplicaţii industriale şi militare) nu este ceva ce i-ai da pe mână unui tânăr recrutat în timp ce se juca jocuri video”, a spus oficialul.

NATO şi guvernul german consideră incidentul un atac hibrid, deşi dispozitivul nu a explodat.

Potrivit Alianţei, Rusia urmăreşte să submineze sprijinul politic şi militar acordat Ucrainei, şi să se pregătească pentru o posibilă escaladare.

Aceasta include activităţi de recunoaştere a infrastructurii critice şi a lanţurilor logistice, precum şi introducerea unor programe malware în sisteme de control industriale.

NATO este îngrijorată în special de natura în schimbare a atacurilor, a declarat oficialul, explicând că „numărul lor este în creştere, la fel şi gravitatea lor, precum şi apetitul pentru risc”.

Alianţa urmăreşte consolidarea capacităţii de descurajare prin măsuri militare şi o mai bună protecţie a infrastructurii critice.

NATO intenţionează, de asemenea, să înfiinţeze o Reţea pentru Infrastructura Energetică Critică, în vederea schimbului de informaţii privind securitatea cu operatorii şi pentru a sprijini exerciţiile comune de intervenţie în situaţii de urgenţă, apărarea împotriva dronelor şi apărarea împotriva atacurilor cibernetice.

În cazuri extrem de grave, comandantul militar suprem al NATO ar putea cere statelor membre să utilizeze capacităţi cibernetice ofensive, a mai spus oficialul.