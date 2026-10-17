Un institut moldo-german care promovează cooperarea cu R. Moldova, pe lista „indezirabilă” a Rusiei

Decizia a intrat în vigoare după o hotărâre a Ministerului Justiției rus de pe 14 octombrie. Activitatea institutului fusese declarată indezirabilă de către Procuratura Generală la finele lunii septembrie, transmite Europa Liberă.

Autoritățile ruse nu au oferit nicio explicație pentru această decizie, iar reprezentanții Institutului Moldova nu cunosc nici ei motivele din spatele ei.

Ei au declarat pentru Europa Liberă că „nu au desfășurat și nu desfășoară activități pe teritoriul Federației Ruse” și că de la înființarea institutului și-au concentrat activitatea principală asupra R. Moldova, iar din 2012, și Ucraina a devenit un punct de referință regional.

Activitatea institutului, spun ei, urmărește promovarea relațiilor și cooperării dintre Republica Moldova și țările Europei de Est și de Sud-Est, pe de o parte, și Germania și țările Europei de Vest și Centrale, pe de altă parte, în domenii precum educația, mass-media, cultura și drepturile omului.

„Clasificarea drept «organizație indezirabilă» demonstrează clar cât de mult se teme conducerea rusă de dialogul transfrontalier și de educația liberă. Nu ne vom lăsa descurajați de această măsură: Moldova Institut își va continua fără diminuarea eforturilor angajamentul față de oamenii din Republica Moldova și Ucraina”, se arată în comentariul institutului pentru Europa Liberă.

Ce este Moldova Institut Leipzig?

Moldova-Institut Leipzig este o instituție de cercetare non-universitară dedicată istoriei, culturii și dezvoltării politice a Republicii Moldova și a țărilor vecine din Europa de Est și de Sud-Est.

A fost fondată în 2005 de Klaus Bochmann, profesor emerit de lingvistică romanică la Universitatea din Leipzig, și Stefan Troebst, istoric și specialist în Europa de Est, care a fost membru al misiunii OSCE din Republica Moldova în perioada 1992-1995.

La înființarea instituției a participat și Vasile Dumbravă, istoric originar din Republica Moldova, stabilit la Leipzig din 1996. În prezent, Dumbravă este vicepreședinte al institutului, în timp ce Klaus Bochmann este președinte.

Printre co-inițiatorii institutului s-a numărat și Igor Corman, ambasador al Republicii Moldova în Germania și fost deputat democrat între 2009 și 2015.

În cei 20 de ani de activitate, instituția a promovat schimbul și cooperarea în știință, educație, cultură și dezvoltarea societății civile cu Republica Moldova și alte țări din Parteneriatul Estic.

Printre prioritățile sale se numără cercetarea culturii comemorării, a diversității etnice și a drepturilor minorităților; sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei și implicarea diasporei academice moldovene din Germania în dezvoltarea țării de origine.

La aniversarea de 20 de ani ai Institutului, care a avut loc în februarie curent, și care a reunit academicieni și diplomați importanți din Germania și Moldova, Aureliu Ciocoi, actualul ambasador al R. Moldova în Germania, a recunoscut rolul institutului ca „punte între știință, politică și societate”.

De asemenea, Igor Șarov, fost ministru al educației și fost rector al Universității de Stat din Moldova, descris ca „partener de lungă durată” al institutului, a oferit organizației și personalului acesteia o „Diplomă de excelență”.

În prezent, instituția organizează anual școli de vară și de toamnă în Moldova, precum și proiecte de dezvoltare profesională pentru profesori, profesioniști din mass-media, personal medical ș.a.

Cu două zile înainte ca Procuratura de la Moscova să-i declare activitatea indezirabilă, Institutul anunța încheierea unui program dedicat consolidării rezilienței jurnalistice împotriva dezinformării, la care au participat jurnaliști și profesioniști din domeniul media din Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.