Un jurnalist român a primit interdicție de acces în regiunea transnistreană pentru trei ani

Alex Craiu spune că a aflat despre interdicție când a vrut să intre în regiune și i-a fost înmânată o decizie oficială prin care era informat că are interdicție pentru trei ani, transmite IPN.

„Interzicerea unui jurnalist incomod este o formă de cenzură care nu surprinde în cazul Tiraspolului. Decizia era doar o chestiune de timp, deși nu am încălcat niciodată condițiile de intrare și ieșire din regiune”, a declarat Alex Craiu.

Cazul a fost comentat de Biroul politici pentru reintegrare, care condamnă restricționarea accesului jurnalistului și califică măsura drept un nou abuz al Tiraspolului.

Potrivit Biroului, cazul demonstrează că regimul de la Tiraspol și așa-numitele structuri locale de forță continuă să mențină o cenzură informațională, restricționând activitatea jurnaliștilor care reflectă realitățile din regiune și situația drepturilor omului.

Instituția anunță că va continua să solicite, în cadrul formatelor de dialog dintre Chișinău și Tiraspol, restabilirea accesului jurnaliștilor în regiunea transnistreană. BPR amintește că libera circulație pe teritoriul țării și libertatea mass-mediei sunt garantate constituțional și internațional.

Alex Craiu este jurnalist, corespondent de război și videograf. El a relatat despre războiul din Ucraina și publică materiale video pe canalul său de youtube.