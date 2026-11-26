Militarul, identificat drept Serghei V., era originar din regiunea Briansk și servea în armata rusă din 2002. În regiunea transnistreană ocupa funcția de șofer-electrician într-o companie de comunicații mobile. Ultimul său contract de serviciu era valabil până în mai 2027.

Potrivit raportului, în ziua decesului, Serghei V. s-a aflat la serviciu până la ora 13:35. Puțin după ora 14:00, medicii au constatat decesul acestuia la domiciliu. Ancheta de serviciu a fost condusă de comandantul unității militare nr. 13962, colonelul Dmitri Zelenkov.

Printre posibilele cauze ale tragediei, comandamentul rus indică problemele sociale și de trai, inclusiv imposibilitatea militarului de a părăsi regiunea transnistreană. După declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, militarii ruși au rămas, practic, blocați în regiune.

În raport, aceste restricții sunt puse însă pe seama „agravării situației politico-militare” și a măsurilor întreprinse de autoritățile Republicii Moldova în privința militarilor și a personalului civil din contingentul rus.

În același timp, comandamentul exclude o legătură între deces și condițiile de serviciu. Potrivit documentului, Serghei V. avea relații bune cu colegii și nu a încălcat disciplina militară din 2017.

În urma acestui caz, colonelul Zelenkov a propus „întărirea controlului la distanță asupra militarilor aflați în afara subdiviziunilor”. Totodată, locțiitorul său pentru lucrul politico-militar a primit sarcina de a „lua măsuri pentru excluderea rezonanței publice negative” în legătură cu moartea militarului.

Raportul nu precizează însă ce măsuri ar urma să fie întreprinse pentru a evita apariția unor reacții publice negative.