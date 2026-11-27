Potrivit oamenilor legii, acțiunile s-au întâmplat în perioada septembrie-octombrie 2026. Adolescentul ar fi plasat peste 60 de pachețele cu substanțe narcotice în diferite locații.

„În urma percheziției la domiciliul minorului, polițiștii au ridicat un cântar electronic, bandă adezivă și un telefon mobil. Examinarea telefonului a relevat, în aplicația Telegram, fotografii, conversații și indicații geografice relevante pentru anchetă”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Mai mult, polițiștii au depistat și alte 14 pachețele cu substanță vegetală, în baza unor informații obținute ulterior.

Pe acest caz a fost pornită o anchetă penală pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, iar investigațiile continuă.