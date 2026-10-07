Un moldovean, pe banca acuzaților într-un dosar privind pregătirea a patru asasinate la Kiev. Pentru omoruri ar fi fost oferite 400 de mii de dolari

Dosarul a fost trimis în judecată după ce procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au finalizat urmărirea penală. Învinuitul se află în arest preventiv.

Potrivit anchetei, plățile pentru executarea omorurilor urmau să fie făcute în criptomonede, prin intermediul portofelelor virtuale, pentru a ascunde urmele tranzacțiilor.

Procurorii susțin că opt persoane din Republica Moldova ar fi fost recrutate pentru punerea în aplicare a planului. Acestea și-ar fi împărțit rolurile și ar fi închiriat o locuință la Kiev, după care ar fi început să urmărească viitoarele ținte.

Pentru a nu trezi suspiciuni, unii membri ai grupului s-ar fi deghizat în curieri care livrează mâncare. Totodată, aceștia ar fi stabilit canalul prin care urmau să primească armele necesare și ar fi identificat mai multe locuri din Kiev unde acestea puteau fi depozitate.

Din grup ar fi făcut parte atât cetățeni moldoveni, cât și ucraineni. O femeie din Ucraina a fost deja condamnată pentru implicarea în aceste acțiuni. Potrivit PCCOCS, aceasta a amplasat două grenade într-o mașină părăsită din apropierea locului de muncă al uneia dintre persoanele care urmau să fie asasinate.

În urma perchezițiilor efectuate la membrii grupului, oamenii legii au ridicat grenade, detonatoare pentru explozibili, inclusiv dispozitive care puteau fi acționate de la distanță, precum și arme de foc și o mitralieră Kalașnikov.

Cazul urmează să fie examinat de Judecătoria Chișinău. Potrivit Codului penal, omorul la comandă se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani.

În privința celorlalți trei moldoveni învinuiți în dosar, urmărirea penală continuă.