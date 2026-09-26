Un moldovean, reținut de polițiștii români de frontieră. Era căutat în Franța pentru furt și constituirea unui grup organizat

Bărbatul s-a prezentat la frontieră în dimineața zilei de 26 septembrie, în jurul orei 03:10. Acesta se afla la volanul unui autoturism de lux.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său fusese emisă, la 22 septembrie, o alertă de către autoritățile din Franța.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul este căutat în legătură cu infracțiuni de furt și constituirea unui grup organizat, comise pe teritoriul Franței.

Acesta a fost reținut și predat unei echipe a Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, pentru continuarea procedurilor legale.