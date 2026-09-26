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Un moldovean, reținut de polițiștii români de frontieră. Era căutat în Franța pentru furt și constituirea unui grup organizat

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Un moldovean, reținut de polițiștii români de frontieră. Era căutat în Franța pentru furt și constituirea unui grup organizat

Un moldovean de 35 de ani, căutat de autoritățile franceze pentru infracțiuni de furt și constituirea unui grup organizat, a fost reținut de polițiștii de frontieră români la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea.

Bărbatul s-a prezentat la frontieră în dimineața zilei de 26 septembrie, în jurul orei 03:10. Acesta se afla la volanul unui autoturism de lux.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său fusese emisă, la 22 septembrie, o alertă de către autoritățile din Franța.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul este căutat în legătură cu infracțiuni de furt și constituirea unui grup organizat, comise pe teritoriul Franței.

Acesta a fost reținut și predat unei echipe a Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, pentru continuarea procedurilor legale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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