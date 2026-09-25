Un moldovean, reținut la frontiera României. Era căutat în Lituania pentru activități conexe terorismului

Bărbatul s-a prezentat la frontieră în seara zilei de 24 septembrie, în jurul orei 22:45. Acesta era pasager într-un autocar și intenționa să intre în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său fusese emisă, la 17 septembrie 2026, o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile lituaniene.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul este cercetat în Lituania pentru săvârșirea unor activități conexe terorismului. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre faptele concrete care îi sunt imputate.

După reținere, bărbatul a fost predat unei echipe operative a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale.