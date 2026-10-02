Un mort şi trafic restricţionat peste fluviul Nipru la Kiev, unde un pod a fost bombardat de ruşi pentru a treia oară într-o zi

Dronele ruseşti s-au prăbuşit joi asupra unei şcoli din Kiev şi asupra Podului de Sud de peste fluviul Nipru, provocând incendii în capitală, au declarat oficialii din Kiev, transmite News.ro.

Traficul pe Podul de Sud şi pe Podul Paton a fost închis, cu restricţii parţiale pe Podul Metro, iar un incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc de locuinţe din Kiev.

Podul de Sud din Kiev a fost lovit pentru a treia oară în aceeaşi zi.

De asemenea, circulaţia metroului şi a transportului public terestru a fost suspendată în capitală, scrie Ukrainska Pravda.

Ministerul rus al Apărării a declarat pe Telegram că dronele sale au lovit un pod peste fluviul Nipru din Kiev, o centrală electrică din regiunea înconjurătoare, portul Izmail de lângă Odesa şi o navă de marfă, afirmând că toate erau utilizate în scopuri militare.

În Rusia, dronele ucrainene au vizat instalaţii industriale din oraşul Volgograd, unde se află o mare rafinărie de petrol, provocând un incendiu şi rănind o persoană după ce au lovit un bloc de apartamente, a declarat guvernatorul.

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, au costat Rusia 1% din produsul intern brut, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce oamenii stau la cozi lungi pentru a-şi alimenta maşinile din cauza pagubelor produse.