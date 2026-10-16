Un nou atac cu drone asupra „Google-ului rusesc”. Explozii și incendii în mai multe regiuni ale Rusiei

Forțele ucrainene ar fi atacat mai multe obiective din regiunile rusești Moscova, Rostov și Vladimir, în cadrul unei ample operațiuni cu drone desfășurate în noaptea de joi spre vineri, relatează The Kyiv Independent, preluat de mediafax.ro.

Publicația citată menționează că nu poate verifica independent, în acest moment, țintele atacurilor sau pagubele provocate.

Potrivit canalelor de monitorizare ExileNova+ și SuperNova+, centrul de date al gigantului tehnologic rus Yandex din regiunea Vladimir, situat la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat în timpul operațiunii nocturne.

Înregistrările video realizate de locuitorii din zonă arată explozii puternice și sisteme de apărare antiaeriană în acțiune în apropierea clădirilor rezidențiale.

În urma atacurilor asupra aceluiași centru de date Yandex, pe 11 octombrie, compania a anunțat că activitatea acestuia a fost oprită complet. Atacul respectiv a marcat a treia zi de atacuri aproape consecutive asupra centrelor de date Yandex din Rusia, după loviturile confirmate în regiunile Reazan și Kaluga, pe 8 și 9 octombrie.

Seria de atacuri asupra centrelor de date rusești vine după declarația președintelui Volodimir Zelenski potrivit căreia Ucraina va răspunde în mod similar atacurilor rusești asupra infrastructurii sale de internet.

Aeroporturile din Moscova au suspendat zborurile

Mai devreme în cursul nopții, dronele ucrainene au dus la închiderea spațiului aerian deasupra mai multor aeroporturi din zona Moscovei.

Potrivit canalului de știri rus de opoziție Astra, plecările și sosirile avioanelor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo au fost anulate pe parcursul nopții.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 59 de drone ucrainene au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană ale capitalei pe parcursul nopții.

Închiderea spațiului aerian al Moscovei reprezintă o îndeplinire parțială a amenințărilor formulate de Zelenski în septembrie, când acesta a promis că spațiul aerian al Rusiei va deveni în curând „de facto închis”.

„Pur și simplu vor exista drone pe cerul Rusiei la o scară de care va trebui să se țină cont”, a declarat Zelenski.

În prezent, nu este clar ce obiective, dacă au existat, au fost lovite în zona Moscovei. Înregistrările realizate de martori din oraș arată ceea ce par a fi flăcări care luminează cerul nopții, însoțite de zgomotul dronelor care survolează zona și de explozii puternice.

Anterior, pe 9 octombrie, mai multe aeroporturi din Moscova au suspendat temporar zborurile, după ce presupuse drone și baloane ucrainene au pătruns în spațiul aerian din jurul capitalei ruse.

Atacuri cu drone și în regiunea Rostov

La peste 950 de kilometri sud-est de Moscova, dronele ucrainene au atacat obiective din regiunea Rostov.

Potrivit guvernatorului regional Iuri Sliusar, instalații de producție și depozitare au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit în urma atacului cu drone din orașul Aksai.

Sliusar a precizat că districtul Certkovski și orașul Bataisk din aceeași regiune au fost, de asemenea, vizate de atacuri.