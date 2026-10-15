Un nou caz de escrocherie telefonică. Un bărbat din Chișinău, înșelat cu peste un milion de lei

Victima a fost contactată telefonic de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai companiei Orange și ai Ministerului Afacerilor Interne. Sub pretextul că aceasta ar fi bănuit de susținerea teroriștilor, l-au convins că îl pot ajuta să scape de dosar dacă va contracta un credit și va transmite banii în mai multe tranșe, printr-un curier.

Potrivit datelor Poliției, în ultimele 48 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, prejudiciul total fiind estimat la peste 1,4 milioane de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 96 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale sau bancare necunoscuților. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să verifice informațiile direct la instituțiile în numele cărora pretind că acționează escrocii.