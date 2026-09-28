Un nou caz de escrocherie telefonică. Un pensionar a fost lăsat fără 700 de mii de lei

Potrivit oamenilor legii, fapta a fost comisă în perioada 18–24 septembrie curent, în Chișinău.

„Victima a fost contactată telefonic de niște persoane, care inițial i-au comunicat că are un colet la Poștă. Ulterior, apelul a fost preluat de o femeie care s-a prezentat drept angajată a „Cyber Poliției” și i-a comunicat că, de pe conturile sale, ar fi fost finanțate grupări teroriste”, se menționează într-un comunicat al Poliției R. Moldova.

Ulterior, victima a fost determinată să transmită banii fizic unui bărbat necunoscut, cu vârsta de aproximativ 20–25 de ani. Banii reprezentau economiile personale ale bătrânului.

Tot Poliția ne mai spune că, în aceeași perioadă, au fost înregistrate alte 59 de tentative de escrocherie telefonică.

În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor din partea persoanelor necunoscute. În special atunci când se invocă situații urgente, se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții și solicită bani, parole, coduri, sau date personale și bancare.