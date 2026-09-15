Un nou concurs! APP caută un director pentru Moldtelecom

Potrivit organizatorilor, persoanele cointeresate își pot depunde dosarele până la 30 septembrie 2026, ora 16:00.

„Procesul de selecție se desfășoară în baza unui Regulament actualizat, cu un accent special pe criterii de competență și transparență.

De această dată, Comisia de selectare este asistată de AMROP România, printr-un expert independent specializat în executive search, care va sprijini identificarea și evaluarea candidaților inclusiv pe piața internațională”, se menționează în anunțul Agenției Proprietății Publice (APP).

Astfel, dosarele pot fi depuse slectronic, la adresa: ion.tulbure@moldtelecom.md; sau fizic, în plic sigilat, la sediul S.A. „Moldtelecom”, bd. Ștefan cel Mare, 10, Chișinău.

Regulamentul cu cerințele pentru candidați și lista documentelor îl găsiți atașat la comunicatul oficial, pe pagina web a APP: https://app.gov.md/nou-concurs-director-general

Amintim că, anterior concursul inițiat în iunie, curent, a picat după ce ambii candidați înregistrați și-au restras dosarele. Este vorba despre Viorel Motorniuc și Andrei Preașcă. Viorel Motorniuc a ocupat funcția de director general interimar al Moldtelecom, iar Andrei Preașcă este director comercial al grupului Eragreat, anterior deținând postul de director la Orange Moldova. Astfel, pe 3 septembrie concursul pentru funcția de director general al SA „Moldtelecom” s-a încheiat anticipat.