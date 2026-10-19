Un nou scandal la Primărie. Irina Gutnic nu a fost lăsată să intre în birou cu mențiunea că i-a încetat mandatul de viceprimar

În acest context, Irina Gutnic s-a trezit astăzi cu ușa închisă a biroului său. Ea a cerut să fie lăsată să intre, dar acest fapt nu i s-a permis. La fața locului a venit șeful Direcției Juridice, Valeriu Bogdan, care a spus că acea dispoziție a primarului de Chișinău vine în urma unei decizii judecătorești prin care a fost solicitată încheierea raporturilor de muncă ale Irinei Gutnic.

La toate astea, Gutnic susține că nu prin decizie de judecată se încetează mandatul unui viceprimar – ci prin decizia Consiliului Municipal Chișinău. Astfel, Irina Gutnic a amenințat că se va adresa în instanță ca să-și apere drepturile și că va continua să muncească la Ghișeul Unic din incinta Primăriei.

De asemenea, ea spune că nu a putut să-și ia lucrurile personale din birou.

„Am făcut cunoștință cu dispoziția primarului, dar urma să-mi fie asigurat accesul la locul de muncă. Am mai spus că primarul va recurge la orice, cu excepția respectării legii. Voi merge pe toate căile legale, conform deciziei instanței eu sunt viceprimar și voi continua să lucrez în teren. Voi lucra cu oamenii, voi avea ore de audiență. Voi sta la Ghișeul Unic, eu nu am nevoie de birou ca să-mi exercit atribuțiile, voi aștepta oamenii să vină la audiență. Voi lucra pentru deblocarea acestei instituții, pentru că oamenii sunt impuși să stea cu ușa închisă la comanda lui Ivan Ceban”, a declarat Irina Gutnic.

Scandalul dintre cei doi a pornit după ce viceprimarul de Chișinău anunțase public despre unele fărădelegi pe care le făcea primarul alături de echipa sa. De cealaltă parte, edilul capitalei a negat acuzațiile și a spus că toate acestea sunt jocuri motivate politic.

În ultima perioadă, scandalurile se țin scai de Primăria Capitalei. Anterior, echipa edilului era în centrul unui conflict cu cei de la Temoelectrica și cu Poliția R. Moldova, pentru un șir de săpături din centrul orașului, unde fuseseră reparate țevile conductoare de energie termică. De asemenea, primarul de Chișinău a avut un șir de replici acide cu ministrul Mediului pe seama situației de la stația de captare a apei în timp ce nivelul apei din râul Nistru a scăzut drastic. Un alt conflict apăruse între primarul capitalei și ministrul Educației, conflict ce a vizat trecerea școlilor din jurisdicția Direcției municipale de învățământ - în cea a Ministerului Educației și Cercetării.