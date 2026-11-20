Potrivit Ministerului Apărării, în jurul orei 14:48, un aparat de zbor fără pilot a intrat în R. Moldova din direcția localitătii Iaski, reg. Odesa, în direcția localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

Ulterior, la ora 14.49, drona a părăsit spațiul național din direcția localității Tudora, raionul Ștefan Vodă în Ucraina, localitatea Udobnoe, regiunea Odesa.

Ministerul Apărării precizează că Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.