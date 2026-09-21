Un obiect aerian neidentificat a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova

Ulterior, obiectul și-a continuat traiectoria spre nordul republicii, fiind detectat în direcția orașului Dondușeni, iar mai târziu deplasându-se spre raionul Briceni. La ora 00:44, acesta a dispărut în zona localității Tabani.

Pentru 24 de minute, spațiul aerian din nordul țării a fost restricționat. Echipe ale Armatei Naționale și structurilor de forță s-au deplasat în zona Tabani pentru verificări.

Incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive lansate în această noapte asupra Ucrainei.