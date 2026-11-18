Aceste anchete ar viza „profiturile realizate de familia Trump care ar putea ameninţa interesul public, corupţia corporativă, abaterile de la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) şi muşamalizarea continuă de către Casa Albă a documentelor legate de Jeffrey Epstein”, a scris congresmanul Robert Garcia într-un comunicat, informează Digi24.ro.

Acest ales din California este aşteptat să conducă o comisie puternică de anchetă în Camera Reprezentanţilor atunci când noii membri vor depune jurământul la începutul lunii ianuarie. După victoria lor zdrobitoare la alegerile de la jumătatea mandatului, democraţii au promis că îi vor trage la răspundere pe membrii administraţiei şi ai familiei Trump care, potrivit lor, s-au îmbogăţit pe cheltuiala americanilor de la revenirea miliardarului la Casa Albă.

Cele 12 scrisori sunt adresate, printre alţii, lui Donald Trump Jr. şi lui Eric Trump, fiii preşedintelui, cu privire la acuzaţii de conflicte de interese legate de platforma lor financiară şi de criptomonede, World Liberty Financial.

„Aţi fost implicaţi în afaceri care par să vă fi permis să obţineţi profituri personale substanţiale din preşedinţia tatălui dumneavoastră, în detrimentul poporului american”, a scris Robert Garcia în două dintre scrisori. Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, este, de asemenea, destinatarul uneia dintre aceste scrisori.

Vicepreşedintele JD Vance este îndemnat la rândul său să păstreze orice documente relevante "privind întâlnirile secrete din sala de criză a Casei Albe cu privire la o tentativă de a suprima documentele Epstein şi de a atenua consecinţele politice ale anchetei în legătură cu Epstein".

Scrisoarea citează un articol din New York Times din iunie ce discută astfel de întâlniri cu vicepreşedintele, care, potrivit lui Robert Garcia, au avut loc pentru a „determina cea mai bună modalitate de a submina interesul public faţă de documentele Epstein şi de a evita ca preşedintele Trump să fie supus controlului” în ceea ce priveşte legăturile sale cu infractorul sexual condamnat, care a murit în închisoare în 2019.

Procurorul general Todd Blanche este, de asemenea, subiectul unei scrisori, din nou privind o tentativă de "ascundere a documentelor Epstein", susţine congresmanul. Abuzurile din cadrul politicii de represiune a administraţiei Trump privind imigraţia fac, de asemenea, obiectul unor potenţiale anchete ale Congresului.

O scrisoare a fost trimisă şi lui Stephen Miller, recent numit şef de cabinet al Casei Albe şi considerat creierul din spatele acestei represiuni a imigraţiei.

De asemenea, sunt implicaţi foşti membri ai cercului apropiat al lui Trump, precum Susie Wiles, fostă şefă de cabinet de la Casa Albă, Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă, care a fost demisă în martie, şi Kimberly Guilfoyle, recent demisă din funcţia de ambasadoare în Grecia.