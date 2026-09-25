Un oficial ucrainean invocă relocarea punctelor de trecere a frontierei în țările vecine pentru evitarea atacurilor rusești

„Lucrăm cu alte țări, cu vecinii noștri”, a afirmat în declarații citate vineri de ediția ucraineană a publicației Forbes viceministrul infrastructurii din Ucraina, Sergei Derkaci, „cu privire la posibilitatea transferului punctelor de trecere a frontierei pe teritoriul lor prin crearea unor puncte de control comune”.



Derkaci a făcut aceste afirmații la o săptămână după ce premierul polonez Donald Tusk a denunțat un atac „masiv” rusesc foarte aproape de granița cu Polonia, când a fost lovită o stație de alimentare cu benzină, provocând o explozie puternică.



Luna aceasta, poliția de frontieră ucraineană a informat despre două atacuri rusești cu drone împotriva punctelor de trecere a frontierei ucrainene cu Republica Moldova și România.



În august, poliția de frontieră ucraineană raportase trei atacuri rusești asupra punctelor de trecere a frontierei cu Republica Moldova.



Aceste atacuri, precum și cele lansate de Rusia împotriva infrastructurii rutiere și feroviare care duce spre graniță forțează închiderea punctelor vamale și a punctelor de control la frontieră și încetinesc trecerea camioanelor, a autoturismelor și autobuzelor, deja suprasolicitate de întreruperea traficului aerian din cauza războiului și de blocarea porturilor ucrainene ca urmare a bombardamentelor rusești constante.



Bombardamentele asupra infrastructurii de frontieră fac parte din campania pe care Rusia o desfășoară împotriva unor obiective ale economiei economiei ucrainene.



Potrivit lui Derkaci, Ucraina operează deja puncte de trecere a frontierei comune cu Polonia pentru a fluidiza traficul de vehicule.



Obiectivul guvernului ucrainean este acum extinderea acelor puncte comune pe teritoriul unor țări precum Republica Moldova și România.



Premierul polonez a declarat că două infrastructuri de frontieră poloneze au fost evacuate pentru scurt timp joi, din cauza atacurilor rusești asupra zonelor ucrainene situate în apropierea graniței cu Polonia.



Dacă inițiativa ar fi pusă în aplicare, riscul ca aceste infrastructuri să fie lovite de dronele rusești ar scădea, dar mutarea punctelor de control pe teritoriul altor țări ar putea pune într-un pericol mai mare zonele din afara Ucrainei care le găzduiesc, notează EFE, preluat de agerpres.ro.



Drone rusești au intrat deja în mod repetat în spațiul aerian al României, Republicii Moldova și Poloniei, amintește agenția de presă citată.