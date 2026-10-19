Un pachet de țigări, peste 40 de dolari și 80% piață ilicită: Reversul politicilor antifumat din Australia

Începând din 2016, prețul țigărilor legale aproape s-a triplat, pe fondul creșterii accizelor, care reprezintă acum peste 70% din prețul unui pachet. Măsurile au fost introduse pentru a descuraja fumatul și a reduce bolile asociate consumului de tutun. Însă prețurile foarte mari i-au determinat pe numeroși fumători să cumpere țigări de contrabandă, mult mai ieftine, scrie Ziua.md.

Australia are unele dintre cele mai mari prețuri la țigări din lume. Un pachet comercializat legal costă aproape 60 de dolari australieni (aproximativ 42 de dolari americani). În schimb, țigările introduse ilegal în țară pot fi cumpărate la aproximativ o cincime din acest preț. Diferența uriașă a alimentat dezvoltarea unei piețe negre de miliarde de dolari, controlată în mare parte de organizații criminale, inclusiv rețele transnaționale.

Potrivit profesorului de criminologie James Martin, citat de Financial Times, australienii cheltuiesc anual aproximativ 8,5 miliarde de dolari australieni pe țigări și produse de vapat ilegale, de două ori mai mult decât suma cheltuită pentru canabis, cocaină, ecstasy și heroină la un loc. Specialistul compară situația cu perioada prohibiției alcoolului din Statele Unite, când restricțiile au favorizat dezvoltarea unor rețele criminale puternice.

„În prezent, judecând după cota de piață, criminalitatea organizată reprezintă practic marea industrie a tutunului din Australia”, a declarat Martin pentru Financial Times.

Piața ilegală a crescut, iar consumul de nicotină nu a scăzut

Un raport al Biroului Australian de Statistică (ABS), publicat în iunie 2026, arată că, între 2017 și 2025, consumul total de nicotină a crescut cu aproape 40%, în ciuda majorărilor repetate ale accizelor.

Estimările experimentale, bazate inclusiv pe analiza apelor uzate, indică faptul că aproximativ 80% din nicotina consumată în Australia în 2025 provenea din surse ilicite, față de 12% în 2017. Calculul include țigări, produse de vapat și alte produse cu nicotină.

Potrivit raportului Senatului australian privind criza tutunului ilegal, care citează Australian Industry Group, consumul de tutun evaluat la aproximativ 15 miliarde de dolari australieni anual s-a mutat de pe piața legală pe cea ilicită. Această sumă reprezintă valoarea estimată a consumului transferat, nu pierderi fiscale efectiv înregistrate.

Extinderea pieței negre afectează puternic și bugetul statului. Veniturile din accizele aplicate tutunului, care au atins un maxim de aproximativ 16 miliarde de dolari australieni în 2020, au scăzut considerabil și ar putea ajunge la numai două miliarde anual până la sfârșitul deceniului.

Aproximativ 300 de atacuri incendiare și cel puțin trei morți

Creșterea comerțului ilegal cu tutun a fost însoțită de o intensificare a violențelor între grupările criminale care încearcă să controleze distribuția țigărilor. Potrivit informațiilor prezentate în ancheta parlamentară, între 200 și 300 de atacuri incendiare au fost asociate acestui comerț începând din 2023, iar cel puțin trei persoane au fost ucise în incidente legate de conflictele dintre rețelele criminale.

În Melbourne și Sydney, magazinele de tutun au devenit ținte ale incendiilor provocate intenționat, extorcărilor și jafurilor. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 27 de ani a murit într-un incendiu după ce locuința în care se afla a fost atacată de persoane implicate în conflictele pentru controlul pieței ilegale.

„Experimentul australian a eșuat”, avertizează reprezentanții industriei comerciale, în timp ce economiștii vorbesc despre un eșec major al politicilor publice

„Este un eșec pe toate cele trei planuri. Ai nevoie de un sistem care să îmbunătățească sănătatea populației, să aducă venituri la buget și să nu finanțeze criminalitatea organizată. În prezent, eșuăm în mare măsură la toate aceste capitole. Este cea mai proastă politică publică pe care am văzut-o vreodată”, a declarat Chris Richardson, economist care a urmărit evoluția taxelor pe tutun.

Autoritățile australiene au alocat peste 365 de milioane de dolari australieni, începând din 2024, pentru combaterea contrabandei, inclusiv prin controale la frontieră și închiderea punctelor de vânzare ilegale.

În septembrie, Poliția de Frontieră australiană a anunțat confiscarea, în colaborare cu autoritățile chineze, a 60 de milioane de țigări provenite din Shanghai, evaluate la aproximativ 92 de milioane de dolari australieni.

Cu toate acestea, grupările criminale continuă să se adapteze, comercializând țigări inclusiv online, în parcări sau prin magazine care nu sunt specializate în vânzarea tutunului.

Opoziția propune reducerea taxelor cu până la 80%

Criza a ajuns și în centrul unei dispute politice privind eficiența taxelor ridicate asupra tutunului. Într-un raport publicat în august 2026, o comisie a Senatului australian a calificat situația drept un eșec istoric al politicilor publice și a recomandat suspendarea imediată a noilor majorări ale accizelor, urmată de o reducere a acestora în cadrul unei reforme mai ample.

Partidul One Nation a propus reducerea accizei la tutun cu 75%, în timp ce Coaliția de opoziție, condusă de Partidul Liberal, a anunțat un plan de reducere cu 80%, în încercarea de a readuce consumatorii pe piața legală.

Guvernul laburist respinge însă aceste propuneri. Ministrul Sănătății, Mark Butler, a susținut că reducerea drastică a taxelor nu reprezintă o soluție demonstrată pentru combaterea criminalității organizate și ar putea submina politica de sănătate publică.

Organizațiile medicale avertizează, la rândul lor, că țigările mai ieftine ar putea încuraja fumatul, în special în rândul tinerilor. Susținătorii politicii actuale subliniază că rata declarată a fumatului a scăzut în ultimii ani, ajungând la 5,6% în 2025 în rândul persoanelor de peste 14 ani, față de 8,3% în perioada 2022-2023.

Totuși, aceste date contrastează cu estimările bazate pe consumul de nicotină detectat în apele uzate, care indică o creștere semnificativă a consumului total și a utilizării produselor provenite din surse ilegale.

Australia se află astfel în fața unei dileme majore. Taxele ridicate au fost concepute pentru a descuraja fumatul și a proteja sănătatea populației, dar diferența tot mai mare dintre prețurile legale și cele de pe piața neagră a creat oportunități extrem de profitabile pentru criminalitatea organizată.