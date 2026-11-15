Un petrolier care se îndrepta spre Giurgiulești, atacat de o dronă

Sâmbătă seara, 14 noiembrie, petrolierul EVIAPETROL V a fost atacat de o dronă militară în timp ce se afla în ancoraj la intrarea în Canalul Sulina, în apropierea coastelor României. Nava aștepta autorizația de trecere prin Canalul Sulina pentru a intra ulterior în Portul Liber Internațional Giurgiulești, unde era prevăzută încărcarea sa cu aproximativ 6,5 mii de tone de ulei de floarea-soarelui. În urma incidentului, petrolierul a suferit avarii și, conform informațiilor de care dispune Trans-Oil, nu va putea efectua cursa planificată. Toți membrii echipajului sunt în siguranță. Conform datelor preliminare, nu există victime, transmite Logos Press.

Conducerea grupului de companii menționat este deosebit de îngrijorată de faptul că acesta este deja al doilea incident cu un petrolier care se îndrepta către portul Giurgiulești pentru încărcarea cu ulei vegetal, în ultima lună. În acest context, este necesar să reamintim că, la 15 octombrie 2026, petrolierul WINE TRADER, care se îndrepta către același port, a fost, de asemenea, ținta unui atac cu drone în zona Sulina.

Consecințe grave

Repetarea unor astfel de incidente indică riscuri crescânde pentru navigația civilă în regiunea Mării Negre și pune în pericol stabilitatea rutelor logistice de export ale Republicii Moldova.

Pentru grupul Trans-Oil, situația actuală are consecințe comerciale și operaționale directe. Printre acestea se numără posibile întârzieri ale încărcărilor, costuri logistice suplimentare și riscul nerespectării termenelor inițial convenite pentru executarea contractelor internaționale. Evenimentele menționate au caracter excepțional și pot fi considerate circumstanțe de forță majoră, în conformitate cu prevederile contractelor respective și cu legislația aplicabilă.

Grupul de companii Trans-Oil subliniază importanța primordială a siguranței echipajelor și a navelor civile, precum și necesitatea asigurării unui acces sigur și previzibil la rutele internaționale de transport maritim. Menținerea unei navigații stabile pe Canalul Sulița are o importanță strategică pentru exportul produselor agroalimentare, continuitatea activității industriale și sustenabilitatea comerțului exterior al Republicii Moldova.