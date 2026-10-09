Un spion rus căutat de SUA a fost arestat în Muntenegru. Pe capul lui Mihail Zvinciuk era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari

Potrivit presei din Muntenegru, care citează serviciile de securitate, Mihail Zvinciuk a fost arestat. Acesta, un fost ofițer și traducător militar rus, este acuzat că ar fi destabilizat alegerile din Statele Unite, scrie Digi24.RO.

Presa din această țară mai scrie că acesta ar fi și colonel GRU, responsabil de operațiuni hibride. Mihail Zvinciuk a devenit cunoscut după ce a creat contul de Telegram numit Rîbar, unde publica hărți militare și analize despre războiul din Ucraina. Totuși, rețeaua și-ar fi extins activitatea dincolo de aceste știri militare către campanii de influență și propagandă în mai multe țări, inclusiv din Europa.

El a fost arestat alături de alte persoane, inclusiv de soția lui. În urmă cu doi ani, în 2024, Departamentul de Stat american l-a inclus printre cei implicați în operațiuni de influențare a procesului electoral din SUA și, în același an, a fost oferită și o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații despre activitățile acestei rețele.

Mihail Zvinciuk este sancționat și în UE din 2023, în special pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și răspândirea propagandei. Totodată, autoritățile britanice asociază acest grup de Telegram cu operațiuni de influență informațională.

Ambasada Rusiei din Muntenegru a transmis că investighează circumstanțele în care acesta a fost arestat.

