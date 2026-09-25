Un student din capitală, agresat de un grup de tineri. Șase persoane, printre care patru minori, cercetate penal

Potrivit IGP, victima de 19 ani, se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești aceștia au întâlnit un grup de cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, din motive care urmează a fi stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia.

Imediat după sesizare, polițiștii s-au mobilizat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În scurt timp, oamenii legii au identificat și localizat persoanele suspectate, acestea fiind reținute pentru documentarea cazului.

Ca urmare, patru minori, printre care și adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor exacte.