Un tânăr de 22 de ani, omorât în apropierea unui local din capitală. Poliția a reținut suspectul

Cazul s-a produs în această dimineață, de 1 noiembrie.

„Preliminar, polițiștii au stabilit că, în urma unei altercații izbucnite între mai multe persoane, tânărul a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul acestuia fiind constatat la fața locului”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

În urma intervenției, polițiștii au identificat un suspect, cu vârsta de 25 de ani. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

În același timp, Poliția anunță că aceste informații au un caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele investigațiilor.