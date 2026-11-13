Un tânăr din Nisporeni, condamnat la 7 ani de închisoare după ce și-a bătut soția

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în seara zilei de 22 iulie 2025, la domiciliul familiei, într-un sat din raionul Nisporeni, când între cei doi a izbucnit o ceartă care a degenerat în bătaie. Individul, aflat în stare de ebrietate, a lovit soția cu palma peste față, după care a doborât-o.

Expertiza medico-legală a stabilit că femeia a suferit mai multe leziuni, calificate drept vătămări corporale grave.

Fiind audiat, condamnatul nu și-a recunoscut vina. Potrivit declarațiilor sale, în acea seară, soții au petrecut oaspeții, iar după ce tânărul a intrat în casă, câteva minute mai târziu, femeia ar fi revenit sângerând din nas și ureche, fără să poată explica ce s-a întâmplat.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord.