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Un tren care se afla în gară, în Ucraina, lovit de o dronă rusească. Cel puțin 13 oameni au murit

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Un tren care se afla în gară, în Ucraina, lovit de o dronă rusească. Cel puțin 13 oameni au murit

Forțele ruse au lovit joi, cu o dronă, un tren de călători aflat pe peron în gara din Dnipro, regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți cinci au fost răniți, au anunțat autoritățile, citate de Kyiv Independent.

Trenul se pregătea să plece spre Zaporojie când gara a fost atacată de o dronă rusească cu reacție, de generație nouă, a anunțat compania Căile Ferate Ucrainene pe rețelele de socializare, preluat de hotnews.ro.

Lovitura a vizat unul dintre peroane, în apropierea căruia se afla, la acel moment, trenul nr. 866 „Dnipro-Zaporojie”.

„O tragedie a avut loc la Dnipro. O dronă a lovit un tren de navetiști. Mulți oameni au fost uciși. Mulți au fost răniți”, a scris primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, pe Telegram.

Oamenii fuseseră alertați

Anterior, a fost emisă o alertă aerienă și a avertismente privind un risc sporit, dar oamenii au rămas pe peron, au mai precizat Căile Ferate Ucrainene.

„În ciuda avertismentului privind pericolul sporit, oamenii se aflau pe peron”, a anunțat compania, adăugând că echipele de salvare se aflau la fața locului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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