Un tren care se afla în gară, în Ucraina, lovit de o dronă rusească. Cel puțin 13 oameni au murit

Trenul se pregătea să plece spre Zaporojie când gara a fost atacată de o dronă rusească cu reacție, de generație nouă, a anunțat compania Căile Ferate Ucrainene pe rețelele de socializare, preluat de hotnews.ro.

Lovitura a vizat unul dintre peroane, în apropierea căruia se afla, la acel moment, trenul nr. 866 „Dnipro-Zaporojie”.

„O tragedie a avut loc la Dnipro. O dronă a lovit un tren de navetiști. Mulți oameni au fost uciși. Mulți au fost răniți”, a scris primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, pe Telegram.

Oamenii fuseseră alertați

Anterior, a fost emisă o alertă aerienă și a avertismente privind un risc sporit, dar oamenii au rămas pe peron, au mai precizat Căile Ferate Ucrainene.

„În ciuda avertismentului privind pericolul sporit, oamenii se aflau pe peron”, a anunțat compania, adăugând că echipele de salvare se aflau la fața locului.