Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, în flăcări, după un atac ucrainean cu drone

Incidentul survine într-un moment de maximă tensiune diplomatică și reprezintă prima lovitură confirmată asupra industriei petrochimice ruse după o acalmie temporară instituită la jumătatea lunii octombrie, marcând o reluare asumată a campaniei Kievului de subminare a resurselor energetice ale Moscovei, relatează The Kyiv Independent, preluat de libertatea.ro.

Imaginile video și fotografiile transmise de localnici și verificate de canalele de monitorizare militară, inclusiv platforma ucraineană Exilenova+, arată coloane masive de fum și focuri intense care au cuprins perimetrul industrial al combinatului.

Martorii au descris zgomotul specific al motoarelor dronelor de joasă altitudine care au survolat orașul înainte de seria de explozii succesive ce a declanșat alarma pe amplasament.

Rafinăria Rosneft din Samara procesează anual aproape 9 milioane de tone de țiței

Complexul petrochimic Novokuibîșevsk, administrat de gigantul petrolier de stat Rosneft, este unul dintre obiectivele industriale esențiale pentru economia de război a Federației Ruse.

Cu o capacitate de procesare evaluată la aproximativ 8,8 milioane de tone de țiței anual, instalația este specializată în producerea de combustibil de aviație, benzină de cifră octanică ridicată, motorină, lubrifianți sintetici și diverși compuși chimici esențiali pentru sectorul transporturilor.

Nu este pentru prima dată când această facilitate intră în raza de acțiune a dronelor ucrainene.

Rafinăria a fost vizată și avariată în atacuri similare anterioare, cel mai recent episod având loc în luna august a acestui an.

Repetarea operațiunilor împotriva aceluiași obiectiv indică determinarea forțelor de operațiuni speciale ale Ucrainei de a scoate complet din funcțiune coloanele primare de distilare, echipamente greu de înlocuit de industria rusă din cauza sancțiunilor internaționale care blochează importul de tehnologie occidentală.

Scurtcircuitarea presiunilor de la Washington: sfârșitul armistițiului neoficial

Lovitura din regiunea Samara semnalează o schimbare majoră de dinamică militară și politică.

Cu doar o zi înainte, publicația The Wall Street Journal a dezvăluit că unitățile forțelor armate ucrainene responsabile de loviturile la mare distanță au suspendat atacurile asupra rafinăriilor de pe teritoriul rus, ca urmare a presiunilor directe exercitate de administrația președintelui Donald Trump.

Potrivit oficialilor citați de publicația americană, Washingtonul ceruse insistent Kievului să mențină o pauză operațională cel puțin până la încheierea alegerilor intermediare pentru Congresul SUA, din teama că escaladarea loviturilor asupra infrastructurii energetice ar putea declanșa noi creșteri ale cotațiilor barilului de petrol pe piețele internaționale.

Decizia armatei ucrainene de a relua exploziile în interiorul Rusiei înainte de scrutin demonstrează că prioritățile de securitate ale Kievului de pe linia frontului primează în fața calculelor de oportunitate politică din Statele Unite.

Obiectivul campaniei: asfixierea logisticii militare și a veniturilor Kremlinului

Campania sistematică a Ucrainei împotriva capacităților de rafinare, a parcurilor de rezervoare și a terminalelor de export urmărește un dublu impact strategic.

Pe termen scurt, avarierea instalațiilor reduce direct stocurile de carburanți disponibile pentru unitățile blindate și aviația militară rusă angajate în operațiunile de invazie.

Pe termen mediu și lung, deficitul forțat de produse rafinate destabilizează piața internă a combustibililor din Rusia și taie o parte substanțială din încasările în valută cu care Kremlinul își finanțează mașina militară.