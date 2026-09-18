Una dintre țările baltice a făcut planuri detaliate pentru evacuarea populației în Polonia, în cazul în care e atacată de Putin

Informația a fost difuzată de Polskie Radio. Conform publicației, autoritățile din voievodatul Podlasie din Polonia pregătesc în prezent regiunea pentru un eventual rol de coridor de tranzit pentru locuitorii țărilor baltice, informează Digi24.ro.

Conform planului lituanian, ordinea și rutele de evacuare vor depinde de locul și amploarea amenințării. În același timp, evacuarea populației trebuie să înceapă încă înainte de apariția unui pericol iminent. „Autoritățile țării au prezentat acum un an un plan actualizat, conform căruia una dintre direcțiile de evacuare din capitală ar trebui să fie Polonia”, a declarat pentru Polskie Radio reprezentantul Departamentului de Apărare Civilă al Administrației Municipale din Vilnius, Žygimantas Solovjevas. Potrivit acestuia, celelalte două direcții se îndreaptă spre nordul și vestul Lituaniei.

Solovievas a subliniat că locuitorii din Vilnius nu trebuie să se bazeze pe posibilitatea de a părăsi orașul în timpul bombardamentelor. În cazul unei amenințări imediate, aceștia trebuie să se adăpostească în adăposturi. El a menționat că una dintre sarcinile noului plan este de a pregăti locuitorii pentru faptul că evacuarea trebuie să se desfășoare în mod organizat și controlat.

Voievodatul Podlasie din Polonia, la rândul său, se pregătește să primească locuitorii evacuați din țările baltice. Autoritățile locale din regiune participă la elaborarea planurilor de acțiune în caz de situații de urgență. Decizia de a include voievodatul Podlasie în sistemul de evacuare, după cum subliniază Polskie Radio, este legată de războiul în curs din Ucraina și de riscul escaladării acestuia.

În luna iulie, ministrul polonez al afacerilor externe, Radosław Sikorski, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, au declarat că Rusia ar putea pregăti provocări împotriva Poloniei și a țărilor baltice. Sikorski a afirmat că Moscova ar putea încerca să desfășoare o operațiune „sub steag fals”, lansând în spațiul aerian al acestor țări drone sub pretextul că ar fi ucrainene. Nausėda, la rândul său, a susținut că serviciile secrete lituaniene l-au informat cu privire la pregătirea unor posibile atacuri asupra infrastructurii energetice și de comunicații a țărilor baltice sau a Poloniei.

La începutul lunii iulie, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat, de asemenea, că „lunile următoare ar putea fi critice”, referindu-se la datele serviciilor de informații americane. La începutul lunii august, The Wall Street Journal a relatat, citând date ale serviciilor secrete americane, că Rusia ar putea încerca să „testeze hotărârea NATO” prin lansarea unui „atac limitat” asupra uneia dintre țările alianței. Printre scenariile posibile, publicația menționa o invazie terestră într-una dintre țările baltice. La sfârșitul lunii august, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova. Potrivit WSJ, acesta a avertizat autoritățile ruse să nu lanseze un atac asupra statelor baltice.