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Ungaria blochează următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina

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Ungaria blochează următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina

Ungaria a blocat avansarea Republicii Moldova și Ucrainei la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, deși cerințele formulate anterior de Budapesta au fost îndeplinite. Decizia a fost luată pe 20 octombrie, în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre ale UE, scrie Kyiv Independent, citând surse diplomatice europene și naționale.

Reuniunea avea drept scop convenirea asupra unui pas procedural necesar pentru deschiderea ultimelor două clustere de negociere, care vizează inclusiv agricultura, mediul și transporturile. Ungaria s-a opus însă inițiativei, provocând nemulțumirea celorlalte 26 de state membre.

Potrivit unui diplomat citat de publicația ucraineană, reprezentanții Ungariei au fost întrebați despre motivele opoziției, dar nu au oferit explicații concrete, limitându-se să afirme că poziția Budapestei rămâne neschimbată.

Blocajul intervine în condițiile în care Ucraina a adoptat, pe 12 octombrie, o lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, menită să răspundă inclusiv solicitărilor Ungariei referitoare la comunitatea vorbitoare de limbă maghiară.

Sursele diplomatice citate de Kyiv Independent consideră că opoziția Budapestei ar putea fi temporară și ar avea legătură cu politica internă, guvernul ungar încercând să evite acuzațiile opoziției că ar manifesta o atitudine prea conciliantă față de Ucraina.

Republica Moldova și Ucraina avansează împreună în procesul de aderare la UE. Pe 13 octombrie, la Luxemburg, cele două state au deschis încă două clustere de negociere, ajungând la patru din cele șase prevăzute în procesul de integrare europeană.

Subiectul urmează să fie reluat la următoarele reuniuni ale grupului de lucru pentru extinderea UE de la Bruxelles, până la depășirea blocajului. Potrivit publicației, oficiali europeni și diplomați din statele membre estimează că ultimele două clustere ar putea fi deschise oficial în decembrie, până la sfârșitul președinției irlandeze a Consiliului UE.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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