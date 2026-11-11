Ungaria // Fratele lui Viktor Orban, plasat în arest preventiv într-un dosar de trafic de migranți

Un alt suspect a fost de asemenea plasat în arest preventiv, a indicat Tribunalul din Budapesta într-un comunicat. Decizia poate fi contestată în apel, scrie Agerpres.

Aron Orban și alte trei persoane au fost arestate luni în timpul unei operațiuni comune a Biroului național de investigații (NNI) și a Agenției naționale de recuperare și protecție a averilor (NVVH), un organism anticorupție înființat de guvernul condus de Peter Magyar, ajuns la putere în luna mai.

Potrivit NNI, cei patru sunt suspectați de trafic de persoane comis în cadrul unei organizații infracționale. Ei sunt acuzați să au ajutat peste 100 de cetățeni vietnamezi să obțină vize în 2024, facturându-le un „comision de recrutare”, pe care și l-ar fi însușit.

Viktor Orban a reacționat luni, acuzând guvernul Magyar că încearcă să-și elimine adversarii politici. „Ținta sunt eu, fratele meu nu este decât un instrument”, a scris Viktor Orban pe Facebook, denunțând o „lovitură sub centură”.

Tribunalul a estimat că bănuielile asupra celor patru persoane arestate sunt suficient fundamentate.

Unul dintre suspecți a fost plasat sub control judiciar pentru patru luni, în timp ce al patrulea a fost lăsat în libertate.

Parchetul ceruse plasarea în arest preventiv a tuturor celor patru suspecți, invocând riscul de a fugi și de obstrucționare a anchetei.

Judecătorii au reținut riscul de fugă pentru cei trei suspecți vizați de măsuri coercitive. Referitor la Aron Orban și la celălalt suspect plasat în arest preventiv, judecătorii au estimat că ei ar putea obstrucționa ancheta, în special influențând viitoarele mărturii.