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Ungaria nu va intra în noua inițiativă regională a Ucrainei. Anunțul venit de la MAE din Budapesta

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Ungaria nu va intra în noua inițiativă regională a Ucrainei. Anunțul venit de la MAE din Budapesta

Ungaria nu doreşte să facă parte, în acest stadiu, din noul format de cooperare regională, denumit Iniţiativa pentru integrare carpatică „C8”, la iniţiativa Kievului, a declarat marţi pentru AFP, citat de Agerpres, Ministerul ungar de Externe.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaugurat vinerea trecută primul summit reunind opt ţări din Carpaţi, o iniţiativă a Kievului pentru a-şi consolida legăturile economice cu vecinii săi. Acest nou format trebuia să grupeze Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Austria şi Ungaria.

Însă marţi, Ministerul ungar de Externe a precizat într-o declaraţie că „nu este membru al iniţiativei”, dar că „urmăreşte îndeaproape atât punerea sa în aplicare, cât şi evoluţia”.

„Ungaria nu a semnat declaraţia adoptată la forum”, care a fost urmărit de un ataşat cu afaceri al ambasadei, a explicat MAE ungar.

Chiar dacă face parte din Uniunea Europeană şi NATO, Ungaria şi-a consolidat legăturile cu Rusia după invadarea Ucrainei, sub impulsul prim-ministrului său, Viktor Orban.

Apoi guvernul său a fost înlocuit, după alegerile din acest an, de o majoritate pro-europeană condusă de conservatorul Peter Magyar, care a iniţiat o apropiere cu Ucraina.

În iunie, Budapesta a încetat să blocheze deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Kievul, în urma unui acord privind drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.

De atunci, însă, Ungaria a blocat avansarea discuţiilor, acuzând Ucraina că nu le pune în practică, notează AFP. 

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