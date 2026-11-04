Ungaria renunță la gazul rusesc. Termenul anunțat de autoritățile maghiare

Ungaria va renunța la gazul rusesc până în toamna anului 2027, a declarat ministrul de externe, Anita Orbán, într-un interviu acordat publicației Telex și Mediafax.

Ea a menționat că Ungaria lucrează la diversificarea surselor de aprovizionare energetică pentru a avea acces la surse alternative de gaz.

Printre aceste rute, ministrul de externe a menționat coridorul de gaz care traversează Grecia. Acesta poate oferi acces la gaz lichefiat și la gaz din Azerbaidjan.

De asemenea, Ungaria ar putea să utilizeze mai mult capacitatea terminalului de gaz natural lichefiat din Croația și a conductelor care conectează țara cu alte state.

Ungaria nu mai vrea să fie dependentă de Rusia

Uniunea Europeană a stabilit interzicerea completă a importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027. Europenii încearcă astfel să elimine orice formă de șantaj din partea rușilor. Una dintre cele mai afectate țări este Ungaria. Pe lângă gaze, Ungaria este puternic dependentă și de petrolul rusesc.

Sub guvernarea lui Viktor Orbán, Budapesta a promovat intens politica „Deschiderii spre Est”, devenind cel mai pro-rus stat membru al UE și al NATO.

Evoluția relațiilor dintre Ungaria și Rusia a cunoscut o schimbare radicală în anul 2026. Acestea au trecut de la apropierea strategică la o ruptură diplomatică profundă odată cu instalarea noului guvern condus de Péter Magyar.

