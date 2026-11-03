Ungheni // Intoxicație cu monoxid de carbon din cauza sobei defecte. O femeie și fiica sa de 8 ani, transportate la spital

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), intoxicația a apărut din cauza încălcării regulilor de exploatare a sobei. Specialiștii susțin că soba era defectă, iar fumul nu ieșea corespunzător prin canalele de fum, ci a pătruns în interiorul încăperii prin fisurile sobei.

Astfel, femeia în vârstă de 34 de ani și fiica de 8 ani au suferit intoxicație cu monoxid de carbon. Ca urmare, cele două victime au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale. La moment starea victimelor este stabilă. Incendiu în locuință nu s-a produs.

„În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate, să aerisească încăperile în timpul și după utilizarea acestora, iar pe timpul nopții neapărat să stingă focul din sobă”, este mesajul pompierilor și salvatorilor.

De asemenea, salvatorii avertizează cetățenii să nu meargă la somn în încăperi unde persistă miros de fum sau există riscul acumulării de monoxid de carbon, pentru a preveni cazurile de intoxicație.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 în Republica Moldova au fost înregistrate 29 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, în urma cărora au avut de suferit 48 de persoane, inclusiv 18 de copii, iar 5 persoane au decedat.

În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze la Serviciul 112.