Uniunea Europeană sancţionează 40 de persoane şi entităţi din Rusia pentru deportarea unor copii ucraineni şi excluderea partidului Iabloko de la alegerile legislative

Aceste sancţiuni prevăd interzicerea intrării pe teritoriul european şi blocarea activelor acestora în Uniunea Europeană (UE), scrie News.ro.

Aproximativ 17 entităţi şi zece persoane sunt vizate de aceste sancţiuni, impuse celor care se fac „responsabili de deportarea sistematică şi ilegală şi de transferul forţat” al unor coopii ucraineni către Rusia, dar şi de ”asimilarea forţată” a acestora, se anunţă într-un comunicat al UE.

În martie, o Comisie ONU internaţională de anchetă a acuzat Moscova de fatul că a comis „crime împotriva umanităţii” prin deportarea forţată a unor copii ucraineni către Rusia şi blocafrea repatrierii lor.

Alte zece persoane au fost sancţionate cu privire la rolul pe care l-au jucat în interzicerea Partidului rus Iabloko (în opoziţie) de a participa la ultimele alegeri legistaltive din Rusia, care au avut loc în perioada 18-10 septembrie.

Partidul „Rusia Unită” al preşedintelui rus Vladimir Putin a obţinut un număr-record de mandate în acest scrutin.

Numai formaţiunile, care îl susţin în diverse grade pe Vladimir Putin şi războiul din Ucraina, au fost autorizate să participe la aceste alegeri.

„Iabloko”, singurul partid care se opune în mod deschis Războiului din Ucraina, a fost scos din cursa electorală.