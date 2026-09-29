Unul din patru moldoveni are peste 60 de ani, iar femeile reprezintă majoritatea vârstnicilor

Potrivit BNS, coeficientul de îmbătrânire a populației a ajuns la aproximativ 26%, iar comparativ cu începutul anului 2024, indicatorul a crescut cu 0,7 puncte procentuale. În rândul femeilor, coeficientul este de peste 29%, iar în cazul bărbaților – de 22%.

Totodată, diferențele dintre femei și bărbați devin mai pronunțate odată cu înaintarea în vârstă. La începutul acestui an reveneau 66 de bărbați la 100 de femei în rândul persoanelor de cel puțin 60 de ani. În categoria de 85 de ani și peste, raportul scade până la 35 de bărbați la 100 de femei. În același timp, la vârsta de 60 de ani, femeile mai au o speranță medie de viață de circa 21 de ani, comparativ cu 16 ani în cazul bărbaților.

La capitolul venituri, la începutul anului curent, pensia medie pentru limită de vârstă era de 4 435 de lei. Bărbații beneficiau de o pensie medie de 4 964 de lei, iar femeile – de 4 162 de lei, diferența fiind de peste 16%. În același timp, numărul persoanelor de 60 de ani și peste active din punct de vedere economic a scăzut cu peste 11%, până la 87,3 mii.

În ceea ce privește nivelul de trai, venitul mediu lunar al gospodăriilor cu vârstnici a fost de 5 161 de lei pentru o persoană. Diferența dintre mediul urban și cel rural depășește 1 700 de lei: 6 198 de lei în oraș față de 4 460 de lei la sat. O gospodărie cu vârstnici a cheltuit, în medie, 4 421 de lei lunar pentru o persoană. Aproape jumătate din cheltuieli au fost destinate alimentelor.