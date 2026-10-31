UPDATE // Criză politică în Polonia: Președintele Karol Nawrocki face apel la „restabilirea statului de drept”

Adresându-se protestatarilor adunați în afara sediului Tribunalului Constituțional, unde accesul a fost blocat de poliție, Nawrocki a cerut „restabilirea statului de drept și retragerea din incinta Tribunalului Constituțional a forțelor de securitate desfășurate de govern”, informează Agerpres.

„Ca urmare a amenințării care planează asupra securității interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanților forțelor parlamentare”, a anunțat președintele Nawrocki într-un comunicat citit sâmbătă dimineață în fața sediului Tribunalului Constituțional de șeful cabinetului său, Pawel Szefernaker.

Aflat vineri seară în avion spre Senegal pentru o vizită programată, șeful statului polonez a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliția a pătruns în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar președintele instituției a fost suspendat din funcție.

Poliția a precizat, vineri seară, că agenții săi au intrat în sediul Tribunalului Constituțional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituției, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre polițiști.

Tribunalul a anunțat pe website-ul său că președintele instituției, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

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Considerat de Uniunea Europeană prea dependent de puterea politică, Tribunalul Constituțional polonez s-a aflat în centrul unei dispute între Bruxelles și guvernul de la Varșovia condus de Partidul Lege și Justiție (PiS) între 2015 și 2023.

Începând din 2015, guvernul PiS a numit judecători angajați politic, pe care nici Uniunea Europeană, nici actualul premier proeuropean Donald Tusk nu îi recunosc.

De la revenirea sa la putere în 2023, Donald Tusk a promis să rezolve criza.

La începutul acestui an, Karol Nawrocki - un aliat al fostului guvern naționalist - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei șase judecători nominalizați de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcției de către judecători aleși de actuala majoritate parlamentară.