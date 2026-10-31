UPDATE // Drona, care a survolat ilegal R. Moldova, a părăsit spațiul aerian național

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, în urma reevaluării situației privind securitatea spațiului aerian național, la ora 17:14, spațiul aerian în zonele de nord și centru ale Republicii Moldova a fost redeschis.

Anterior, spațiul aerian fusese restricționat din motive de securitate. Potrivit autorității, la ora 16:54, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în proximitatea localității Țibirica, raionul Călărași.

„Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, scriu autoritățile de la Apărare.

În acest sens, specialiștii vin cu un șir de recomandări pentru populație. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte sau al depistării unor fragmente, cetățenii sunt rugați:

- Să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive;

- Să rețină locația obiectelor suspecte;

- Să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri;

- Să evite utilizarea telefonului în apropierea acestora;

- Să apeleze imediat Serviciul 112, după îndepărtarea din zona de pericol.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Menționăm că astăzi a fost înregistrat un nou incident cu implicarea unei drone rusești. Aceasta a zburat din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa, Ucraina - spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, pe segmentul transnistrean.

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