UPDATE Ucraina // Bilanţul atacului rusesc asupra unor autobuze din Kramatorsk creşte la 30 de morţi

Primul bilanț anunțat de autorități era de 12 morți, informează Agerpres.

„La ora actuală, bilanțul atacului din această dimineață se ridică la 30 de morți, alte 18 persoane sunt rănite”, a indicat parchetul regional ucrainean din Donețk într-un comunicat pe rețele de socializare.

Fotografii care însoțesc comunicatul arată un autobuz cuprins de flăcări și mai multe corpuri neclare întinse pe pământ.

Parchetul regional din Donețk a anunțat deschiderea unei anchete preliminare pentru „crimă de război”.

Poliția a indicat la rândul său că atacul rusesc a lovit două autobuze în timp ce circulau și un imobil rezidențial pe una dintre străzile orașului.

După această lovitură, guvernatorul regional Vadim Filașkin a făcut apel la civilii din localitate să părăsească această zonă din apropierea frontului, vizată cu regularitate de puternicele bombe cu planare rusești.

Totodată, guvernatorul regional a anunțat suspendarea transportului public în Kramatorsk și în orașul vecin Sloviansk din cauza „deteriorării semnificative a situației de securitate”.

Ocupat pentru scurt timp de separatiștii pro-ruși în 2014, înainte de a fi recucerit de forțele ucrainene, Kramatorsk reprezintă un important centru logistic pentru armata ucraineană în regiunea Donețk, epicentrul luptelor.

Armata ucraineană desfășoară de mai multe săptămâni acțiuni de contraofensivă în acest sector al frontului, afirmând că a recucerit mai mulți kilometri pătrați de teritoriu.

Acest atac intervine la o zi după ce lovituri rusești au făcut 30 de morți în Ucraina, dintre care 22 într-un singur imobil rezidențial din Priluki, distrus de o rachetă, potrivit unui bilanț actualizat prezentat joi de președintele Volodimir Zelenski.