"A fost un atac pe teritoriul Uniunii Europene. Este inacceptabil", a declarat von der Leyen într-un comunicat publicat de Comisia Europeană, exprimând solidaritatea deplină a UE cu Danemarca şi cu celelalte state membre vizate de atacuri hibride atribuite Rusiei, notează news.ro.

Doi cetăţeni danezi au fost inculpaţi, fiind suspectaţi că au fost recrutaţi de serviciile secrete ruse pentru a-l asasina pe rapperul Kyivstoner, potrivit televiziunii publice daneze DR, citată de AFP. Cei doi, care resping acuzaţiile, au fost arestaţi înaintea concertului pe care artistul urma să îl susţină la 25 septembrie, în Charlottenlund, o suburbie a Copenhagăi.

Serviciile daneze de informaţii au anunţat pentru vineri seară o conferinţă de presă privind evoluţia ameninţărilor asociate Rusiei, în contextul dezvăluirilor despre presupusul complot.

Preşedintele Comisiei Europene a avertizat că ameninţările hibride ale Moscovei devin tot mai directe şi mai periculoase. "Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre", a subliniat aceasta.

Von der Leyen a precizat că Uniunea Europeană dispune de instrumente pentru a răspunde unor asemenea acţiuni, inclusiv echipe de intervenţie rapidă şi sancţiuni împotriva persoanelor responsabile. Ea a anunţat că executivul comunitar va propune în curând o nouă Strategie europeană de securitate, destinată consolidării capacităţii de pregătire şi descurajare.

Liderul Comisiei Europene a transmis şi un avertisment Moscovei, afirmând că eventualele încercări de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina vor avea efectul contrar. "Dacă Rusia intenţionează să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina, va obţine exact opusul. Hotărârea noastră nu va face decât să crească", a declarat von der Leyen.