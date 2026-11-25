Un astfel de acord ar demonstra că Moscova ia în serios negocierile de pace, a afirmat miercuri șefa CE, care a anunțat totodată că o echipă europeană va participa la următoarea rundă de discuții, scrie Politico citat de Digi24.ro.

Acceptarea de către Vladimir Putin a unui armistițiu energetic pe durata iernii și a unui armistițiu în Marea Neagră, care să permită exporturile de produse alimentare ucrainene, „ar demonstra că Rusia ia în serios negocierile”, a declarat miercuri dimineață președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Așa cum s-a discutat în cadrul reuniunii «coaliției celor dispuși» de săptămâna trecută, Rusia ar trebui să accepte un armistițiu pe durata iernii privind infrastructura energetică, precum și un armistițiu care să asigure trecerea în siguranță a exporturilor de produse alimentare prin Marea Neagră”, a declarat ea în fața eurodeputaților, în cadrul unei dezbateri desfășurate în Parlamentul European, la Strasbourg.

Von der Leyen s-a întâlnit cu reprezentanții acestei coaliții pentru a discuta poziția europeană în cadrul negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de președintele american Donald Trump.

Șefa Comisiei Europene a adăugat că, prin intensificarea sancțiunilor și acordarea de sprijin financiar, instituția contribuie la consolidarea poziției Kievului în negocieri și, în același timp, exercită presiuni asupra Moscovei, în contextul atacurilor constante ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina.

Luni, Comisia Europeană a propus cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta include interdicții privind tranzacțiile cu mai multe bănci rusești, restricții pentru companiile europene care ajută Rusia să își dezvolte sau să își mențină infrastructura energetică, interdicții de acordare a vizelor UE pentru membrii actuali și foști ai forțelor armate ruse, precum și interzicerea participării cetățenilor europeni în organele de conducere ale companiilor rusești.

Sancțiunile „subminează fundamentele războiului purtat de Rusia, iar numeroși indicatori sugerează o deteriorare a perspectivelor economiei ruse”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Strategia europeană are două componente, a explicat șefa Comisiei: „În primul rând, sprijin maxim pentru Ucraina, combinat cu o presiune maximă asupra Rusiei. Iar în al doilea rând, o implicare europeană deplină în negocierile pentru o pace durabilă”.

Ea a subliniat că sprijinul financiar european reprezintă o componentă esențială a negocierilor de pace și a prezentat noua structură de împrumuturi menită să acopere nevoile financiare ale Ucrainei până în 2027, care include 45 de miliarde de euro asigurate de Uniunea Europeană.

„O echipă europeană puternică va participa la următoarea rundă de negocieri”, a dat asigurări Ursula von der Leyen. „Vom evalua progresele în funcție de acțiunile Rusiei, nu doar de declarațiile acesteia”, a conchis președinta Comisiei Europene.