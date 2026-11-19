”Acest mecanism trebuie să prevadă schimbul operativ de informații radar, avertizarea timpurie și proceduri clare prin care, la solicitarea și cu autorizarea Republicii Moldova, aviația română să poată intercepta și, dacă este necesar, neutraliza dronele care pătrund neautorizat în spațiul nostru aerian. Decizia, limitele intervenției, responsabilitatea și protecția populației trebuie stabilite din timp, într-un acord transparent și în conformitate cu legea”, a declarat Renato Usatîi.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a pronunțat în favoarea unei asemenea cooperări, menționând că România dispune de capacități militare avansate, fiind și membră NATO. La fel, Grosu a subliniat importanța colaborării și cu Ucraina, care a dezvoltat tehnologii eficiente și mai puțin costisitoare pentru interceptarea dronelor.

”Susținem colaborarea nu doar cu România, dar și cu Ucraina. Pentru că, pe de o parte, România are capacități net superioare, e stat membru NATO, găzduiește pe flancul sud-estic capacități solide de interceptare, de monitorizare. Ucraina are tehnologii, soluții foarte avansate și mult mai ieftine pentru a intercepta drone, rachete de croazieră și așa mai departe. Eu sunt pentru”, a declarat Igor Grosu.

Totodată, șeful Legislativului a precizat că nu cunoaște în ce stadiu se află eventualele negocieri privind un asemenea mecanism, dar a subliniat că între autoritățile Republicii Moldova și partenerii externi există deja cooperare, inclusiv în domeniul schimbului de informații.

”Discuții tot timpul au existat, începând de la schimbul de informații. Acum, cât de avansat trebuie să vorbim cu domnul ministru”, a adăugat Grosu.

Propunerile vin în contextul incidentelor recente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, care au determinat noi discuții privind consolidarea capacităților de supraveghere și apărare aeriană.