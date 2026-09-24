USM la 80 de ani. Maia Sandu: Tinerii trebuie să aibă acasă acces la educație de calitate

Șefa statului a menționat că, în ultimul secol, s-au schimbat regimuri și hotare, iar limba și identitatea au fost puse la încercare, însă procesul de educație și cercetare a continuat. Ea a evidențiat contribuția profesorilor și cercetătorilor USM la formarea specialiștilor și dezvoltarea țării.

Totodată, rectorul USM, Otilia Dandara, a declarat că, în cei 80 de ani de activitate, universitatea a pregătit circa 165 de mii de specialiști în domenii precum educația, jurisprudența, jurnalismul, biologia, chimia, matematica, filologia și istoria. În prezent, USM are circa 16 mii de studenți și dezvoltă proiecte de formare profesională și cercetare științifică în parteneriat cu aproximativ 160 de universități din Europa și de pe alte continente. Printre obiectivele instituției se numără extinderea parteneriatelor internaționale, valorificarea rezultatelor cercetării și atragerea unui număr mai mare de studenți străini.

La rândul său, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu-George Maha, a evidențiat legăturile dintre sistemele de învățământ de pe cele două maluri ale Prutului. El a amintit de începuturile învățământului teologic la Chișinău, care au precedat dezvoltarea Universității de Stat din Moldova, și a subliniat relația de colaborare și prietenie dintre USM și UAIC.

Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat că valoarea unei universități se reflectă în parcursul absolvenților săi. Potrivit acestuia, USM a contribuit inclusiv la pregătirea specialiștilor necesari instituțiilor statului după proclamarea independenței. Ministrul a precizat că, în ultimii ani, MEC a investit peste opt milioane de euro în modernizarea Universității de Stat din Moldova.

La ceremonie a fost transmis și mesajul Președinției României. Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, a declarat că România va continua să fie alături de Republica Moldova și a evidențiat rolul educației în construirea societății viitoare și în asigurarea prosperității.

Ceremonia aniversară este dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și a 100 de ani de învățământ românesc în Basarabia.