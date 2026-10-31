Utilizatorii EVO vor trebui să instaleze cea mai recentă versiune a aplicației

Potrivit Agenției, la deschiderea aplicației, utilizatorii care primesc o notificare prin care li se solicită actualizarea trebuie să accepte instalarea noii versiuni și să folosească în continuare cea mai recentă versiune disponibilă.

Reprezentanții instituției precizează că notificarea afișată direct în aplicația EVO este oficială și este transmisă de Agenția de Guvernare Electronică, astfel că nu reprezintă o tentativă de fraudă. Măsura urmărește menținerea aplicației la zi din punct de vedere al securității cibernetice.

AGE a anunțat vineri că peste 60 de servicii publice au fost restabilite și pot fi accesate prin portalul evo.gov.md, după atacul cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, iar alte 21 de servicii, gestionate de mai mulți prestatori, rămân temporar indisponibile.