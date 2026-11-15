Vadim Krasnoselski a ajuns la Chișinău: Aeronava a aterizat, însă liderul transnistrean nu a ieșit din aeroport

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a ajuns în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Aeronava cu care ar fi venit a aterizat în urmă cu mai bine de o oră. Cu toate acestea, Krasnoselski nu a părăsit încă aeroportul și s-ar ascunde în sala de așteptare, scrie Realitatea.md.

Recent, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Distincția i-a fost oferită pentru activitatea sa în fruntea regiunii transnistrene.

Decorația vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

Pe 5 noiembrie, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că lui Vadim Krasnoselski i se va aplica interdicția de a părăsi Republica Moldova, după ce acesta a mers la Moscova, unde a primit distincția din partea lui Vladimir Putin și a declarat că regiunea transnistreană face parte din lumea rusă.

Amintim că Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționalede ale Republicii Moldova. Totodată, nu s-a comunicat oficial cum a ajuns acesta la Moscova și dacă a călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău.