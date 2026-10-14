Valentin Gaidarji contestă în instanță refuzul de a fi înregistrat în calitate de candidat la alegerile din Găgăuzia

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, Valentin Gaidarji a declarat că a depus cererea de retragere din PACE pe 4 septembrie, renunțând totodată la funcția de vicepreședinte al formațiunii. Potrivit acestuia, conducerea partidului i-a aprobat cererea, iar documentele au fost transmise instituțiilor competente.

Cu toate acestea, potrivit lui, la verificarea dosarului de candidatură, datele Agenției Servicii Publice arătau că figura în continuare ca membru al Consiliului politic național al PACE. Din acest motiv, Consiliul electoral al circumscripției Vulcănești nr. 3 i-a refuzat înregistrarea în calitate de candidat independent în circumscripția Carbalia nr. 23.

Valentin Gaidarji a contestat decizia la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, însă contestația a fost respinsă pe 12 octombrie. Acesta a anunțat că va continua să-și apere drepturile în instanță și solicită să fie înregistrat în cursa electorală.

De cealaltă parte, autoritatea electorală a precizat că legea impune candidaților independenți să nu mai fie membri de partid cu cel puțin 70 de zile înainte de alegeri. Potrivit hotărârii, retragerea lui Valentin Gaidarji nu fusese înregistrată la ASP până pe 6 septembrie, iar documentele au fost transmise de PACE abia pe 9 septembrie, după începerea perioadei prevăzute de lege.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie, în aceeași zi urmând să fie ales și bașcanul regiunii.