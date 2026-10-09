Valentin Gaidarji contestă respingerea înregistrării sale drept candidat independent la alegerile din Găgăuzia

Valentin Gaidarji a declarat, într-o adresare video, că listele de subscripție și cererea au fost depuse pe 30 septembrie. El susține că înregistrarea sa drept candidat independent în circumscripția nr. 23, din satul Carbalia, a fost respinsă de Consiliul Electoral de Circumscripție Vulcănești nr. 3. Motivul, susține el, a fost că într-un extras din 2 octombrie figura încă membru al Consiliului Politic Național al partidului PACE, deși afirmă că a părăsit formațiunea pe 4 septembrie. El spune că partidul a notificat Agenția Servicii Publice și CEC în aceeași zi, iar pe 9 septembrie a transmis repetat notificarea, cu semnătură electronică calificată.



CEC menționează că articolul 7 din Legea privind partidele politice stabilește modalitatea de confirmare a calității de membru și de încetare a acesteia.



„În această situație, se pare că această procedură nu a fost respectată nici de candidatul desemnat, nici de partid”, a precizat Rodica Sîrbu, care a adăugat că organele electorale iau decizii în baza prevederilor legale și a informațiilor oficiale disponibile, iar reclamantul are tot dreptul să conteste decizia.



Gaidarji a anunțat că a contestat respingerea înregistrării la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei și a cerut înregistrarea sa drept candidat independent. Dacă reclamația va fi respinsă, el spune că se va adresa instanței.



Valentin Gaidarji a decis să candideze independent pentru scrutinul din 15 noiembrie, după ce PACE nu a fost inclus în lista formațiunilor admise la alegerile din Găgăuzia.