Valentin Gaidarji rămâne în afara cursei pentru APG, după ce Curtea de Apel Sud i-a respins contestația

Refuzul înregistrării a fost motivat prin faptul că Gaidarji figura în continuare în registrele oficiale ca membru al Consiliului politic național al Partidului Acasă Construim Europa. Potrivit legislației electorale, candidații independenți trebuie să nu fie membri ai unui partid politic cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

Valentin Gaidarji susține că a depus cererea de retragere din PACE la 4 septembrie 2026 și că partidul i-a aprobat solicitarea. Acesta afirmă că documentele privind retragerea au fost transmise instituțiilor competente, însă modificările nu au fost operate în registrele oficiale.

După decizia instanței, Valentin Gaidarji a anunțat că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție și că va continua să-și apere dreptul de a participa la scrutin. Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de bașcan.