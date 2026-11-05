Valeriu Chiveri a discutat cu președintele Comisiei pentru afaceri externe a Bundestagului german despre reintegrarea regiunii transnistrene

Potrivit Biroului politici de reintegrare, Chiveri a prezentat prioritățile Chișinăului în procesul de reintegrare și eforturile pentru restabilirea unui spațiu economic, social și juridic unic în Republica Moldova.

Vicepremierul a pus accent pe respectarea drepturilor fundamentale ale locuitorilor din regiunea transnistreană și pe asigurarea accesului acestora la serviciile publice și la oportunitățile oferite de cadrul legal al Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii a fost abordată și contribuția Germaniei la procesul de reglementare transnistreană. Chiveri a apreciat cooperarea cu Bundestagul și sprijinul acordat eforturilor pentru identificarea unei soluții pașnice a conflictului transnistrean.

Autoritățile de la Chișinău susțin că procesul de reintegrare urmărește apropierea graduală a celor două maluri ale Nistrului și integrarea regiunii transnistrene în spațiul juridic, economic și social al Republicii Moldova.