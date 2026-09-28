Valeriu Chiveri: Chișinăul va examina prelungirea mecanismului numerelor neutre după 31 decembrie

Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Teritoria Svobodî” cu Lilia Burakovski, transmite IPN.

Potrivit vicepremierului, prelungirea mecanismului a fost una dintre temele discutate recent, iar subiectul este abordat constant de reprezentanții Tiraspolului. „Deocamdată, nimic nu s-a schimbat”, a spus oficialul, referindu-se la situația actuală privind înmatricularea automobilelor.

Valeriu Chiveri a precizat că înmatricularea cu numere neutre poate fi făcută în continuare la cele două oficii de la Tiraspol și Râbnița, unde activează reprezentanți ai autorităților constituționale.

Vicepremierul nu a precizat sub ce formă ar putea fi prelungit mecanismul. El a explicat că acesta este prevăzut de lege, iar o eventuală prelungire depinde de deputați, care „au propria opinie”. Potrivit lui, este nevoie de sprijinul Parlamentului, iar lucrul asupra acestui subiect a început deja.

Valeriu Chiveri a făcut legătura între poziția Chișinăului și angajamentele asumate în 2018 prin protocolul „Berlin Plus”, calificând mecanismul numerelor neutre drept unul dintre elementele de compromis acceptate de autoritățile moldovenești.