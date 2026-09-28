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Valeriu Chiveri: Chișinăul va examina prelungirea mecanismului numerelor neutre după 31 decembrie

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Valeriu Chiveri: Chișinăul va examina prelungirea mecanismului numerelor neutre după 31 decembrie

Guvernul de la Chișinău va examina posibilitatea prelungirii mecanismului numerelor neutre pentru automobilele din regiunea transnistreană, după expirarea acestuia pe 31 decembrie 2026.

Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Teritoria Svobodî” cu Lilia Burakovski, transmite IPN.

Potrivit vicepremierului, prelungirea mecanismului a fost una dintre temele discutate recent, iar subiectul este abordat constant de reprezentanții Tiraspolului. „Deocamdată, nimic nu s-a schimbat”, a spus oficialul, referindu-se la situația actuală privind înmatricularea automobilelor.

Valeriu Chiveri a precizat că înmatricularea cu numere neutre poate fi făcută în continuare la cele două oficii de la Tiraspol și Râbnița, unde activează reprezentanți ai autorităților constituționale.

Vicepremierul nu a precizat sub ce formă ar putea fi prelungit mecanismul. El a explicat că acesta este prevăzut de lege, iar o eventuală prelungire depinde de deputați, care „au propria opinie”. Potrivit lui, este nevoie de sprijinul Parlamentului, iar lucrul asupra acestui subiect a început deja.

Valeriu Chiveri a făcut legătura între poziția Chișinăului și angajamentele asumate în 2018 prin protocolul „Berlin Plus”, calificând mecanismul numerelor neutre drept unul dintre elementele de compromis acceptate de autoritățile moldovenești.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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