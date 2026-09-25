Valeriu Chiveri: Mecanismul de uniformizare fiscală pentru agenții economici din stânga Nistrului funcționează

„Temerea noastră, în primele zile, era că acest proces va avea carențe și nu va putea fi realizat. Dar mecanismul funcționează. Agenții economici, care efectuează operațiuni de import pentru mărfurile neesențiale și de lux, au început să achite TVA și accize”, a declarat Valeriu Chiveri în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Vicepremierul a menționat că ritmul încasărilor este, deocamdată, redus, iar sumele colectate sunt relativ mici. El a explicat că agenții economici au avut nevoie de timp pentru a-și ajusta activitatea și și-au creat din timp stocuri, întrucât despre noile reguli s-a discutat public înainte de intrarea lor în vigoare.

Potrivit lui Chiveri, autoritățile de la Chișinău urmăresc aplicarea uniformă a cadrului fiscal pe întreg teritoriul țării, pentru a asigura condiții echitabile pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. „Structurile de la Tiraspol nu sunt foarte fericite cu această decizie, dar pentru noi este importantă extinderea cadrului normativ asupra întregii țări”, a declarat vicepremierul.

Din 1 septembrie, regulile fiscale aplicate pe malul drept al Nistrului se extind și asupra agenților economici din stânga Nistrului. TVA și accizele se aplică pentru mai multe categorii de mărfuri, inclusiv băuturi alcoolice, produse din tutun și cu nicotină, parfumuri, articole pirotehnice, blănuri, bijuterii și pietre prețioase, precum și anumite mijloace de transport.